РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Аргентине сообщают об интересе «Спартака» к 18-летнему полузащитнику «Колона»

18:01
Теги:

Полузащитник «Колона» Факундо Фариас находится в сфере интересов ряда европейских клуба. На 18-летнего аргентинца также претендует и «Спартак», сообщает As Argentina.

Московский клуб конкурирует за Фариаса с «Вильярреалом», «Ромой» и «Лиллем». Кроме того на полузащитника претендуют аргентинские топ-клубы, а также команды из Бразилии и МЛС.

Однако пока сам Фариас не готов покидать «Колон». Он хочет провести в команде ближайшие полгода.

В нынешнем сезоне полузащитник провел два матча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир