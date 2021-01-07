В «Ахмате» рассказали, сколько игроков рассчитывают подписать в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» оценил итоги первой части Тинькофф РПЛ и рассказал о планах команды на трансферное окно.

— Оценивать результаты будем по окончанию сезона, предварительных итогов нет, — сказал Айдамиров «СЭ». — Есть над чем работать, будем пытаться усилиться, улучшить свою игру и реализацию моментов. Пока подводим только небольшие итоги внутри команды о том, в чем конкретно нужно добавить.

Работа на трансферном рынке у нас идет не только сейчас, а круглый год. Слишком много моментов должно сойтись — цена, зарплата, желание игрока, возможности клуба. Мы стараемся, посмотрим, что получится. Усиления у нас требуют многие позиции, не буду их сейчас называть. Мы рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков.

(Сергей Федоров)