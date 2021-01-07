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В «Ахмате» подтвердили информацию о возможном уходе Олега Иванова

11:15
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник Олег Иванов может покинуть клуб.

— Да, это возможно. Он обратился к нам с такой просьбой, — сказал Айдамиров «СЭ». — Олег — наш многолетний лидер и капитан, поэтому мы пошли навстречу. Он хочет играть, захотел найти новую команду. Если он найдет клуб в это трансферное окно, мы препятствовать не будем. Если этого не получится, он останется в «Ахмате».

Иванову — 34 года, он выступает за грозненский клуб с 2011 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ахмата» 13 игр в Тинькофф РПЛ и сделал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)

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