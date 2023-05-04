В агентстве Отавио опровергли интерес ЦСКА к защитнику «Вольфсбурга»

Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Вольфсбурга» Паоло Отавио, прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщал UOL Esporte.

«ЦСКА отказался от Отавио? Мы ничего не знаем ни о каких контактах российских клубов по поводу Паоло Отавио. К нам никто не обращался», — сказал Фрейтас «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний бразильский футболист провел 25 матчей в бундеслиге и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.