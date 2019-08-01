"Ужасная раздевалка". Гильерме назвал стадион в Оренбурге самым некомфортным в России

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, на каком стадионе в России играть неприятнее всего. 33-летний голкипер сборной России выступает за "железнодорожников" с 2007 года, в середине июля он подписал новый трехлетний контракт с "Локо". В родной Бразилии Гильерме провел только 18 матчей за одну команду – "Атлетико Паранаэнсе".
– Вы уже много лет в России. Есть блюда, которые вы полюбили, и те, которые не можете видеть?
– Я обожаю борщ, сырники, кашу. В Бразилии такой еды нет. Утром я уже не могу без каши. А ненавижу? Зелень.
– Сало?
– Люблю. Раньше не нравилась копченая рыба, сейчас стал есть.
– Холодец?
– Это блюдо я даже не пробовал. Выглядит очень странно.
– Самый некомфортный стадион в России?
– В Оренбурге. Искусственный газон, ужасная раздевалка, света нет, холодно.
– А Томск?
– Там тоже холодно, но на данный момент Оренбург, мне там не нравится. (Юлия Яковлева)