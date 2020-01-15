Узбекский полузащитник Урунов на просмотре в «Уфе»

Узбекский полузащитник Остон Урунов может продолжить карьеру в России, сообщает championat.asia.

По данным источника, футболист находится на просмотре в «Уфе». Сейчас команда находится на Кипре, где готовится ко второй части сезона. «Уфа» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков в 19 матча.

19-летний хавбек ранее выступал за «Пахтакор», «Навбахор» и «Локо Ташкент», который был его последним клубом. Всего в его активе 64 матча, четыре года и четыре результативные передачи в клубной карьере. Провел три матча за сборную Узбекистана.