Увеличение числа матчей с ВАР в чемпионате России зависит от игры ЦСКА - "Локомотив"

Увеличение числа матчей чемпионата России с использованием ВАР будет зависеть от того, как хорошо система проявит себя в матче 3-го тура ЦСКА - "Локомотив". Видеоассистент арбитра используется в РПЛ с начала нынешнего сезона. В первом туре он был задействован в игре "Локомотив" - "Рубин" (1:1) в режиме офлайн, а полноценный дебют состоялся во втором туре в игре "Динамо" - "Рубин" (0:1).

- Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно, - цитирует ТАСС руководителя проекта ВАР в России Леонида Калошина. - Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА - "Локомотив", исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.

Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам - организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте.

То, на каких матчах следующего тура будет использоваться ВАР, определяется после завершения предыдущего тура. Естественно, те матчи, которые вызывают повышенный зрительский интерес, рассматриваются в первую очередь. Центральные матчи тура - это, конечно, приоритет.