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Урунов признан лучшим игроком «Уфы» в июле

09:59
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа».
Остон Урунов. Фото ФК «Уфа».
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Лучшим игроком «Уфы» в июле признан полузащитник Остон Урунов. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Лучшего игрока выбрали болельщики команды по итогам голосования.

Урунов набрал 30,2 процента голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Даниил Фомин — 14,3 процента. Замкнул тройку лучших игроков июля голкипер Александр Беленов — 10,4 процента.

Ранее сообщалось, что Урунов может перейти в «Спартак». За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в Тинькофф чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/component/k2/oston-urunov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-iyule-po-versii-bolelshchikov

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