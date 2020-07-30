Урунов признан лучшим игроком «Уфы» в июле
Лучшим игроком «Уфы» в июле признан полузащитник Остон Урунов. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Лучшего игрока выбрали болельщики команды по итогам голосования.
Урунов набрал 30,2 процента голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Даниил Фомин — 14,3 процента. Замкнул тройку лучших игроков июля голкипер Александр Беленов — 10,4 процента.
Ранее сообщалось, что Урунов может перейти в «Спартак». За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в Тинькофф чемпионате России и не отметился результативными действиями. По информации СМИ, красно-белые могут заплатить за Урунова порядка 2 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/component/k2/oston-urunov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-iyule-po-versii-bolelshchikov