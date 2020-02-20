Новички «Уфы» полузащитник Остон Урунов и нападающий Гамид Агаларов внесены в заявочный лист команды для участия в матчах российской премьер-лиги, сообщает Twitter уфимцев.

Урунов заявлен под 6-м игровым номером, а Агаларов — под 19-м.

Урунов и Агаларов заявлены за «Уфу»



Новички футбольного клуба «Уфа» Остон Урунов и Гамид Агаларов внесены в заявочный лист нашей команды для участия в Российской Премьер-Лиге



Урунов заявлен под 6-м игровым номером, а Агаларов — под 19-м pic.twitter.com/uGUlmDcNJh — ФК УФА (@UfaFc) February 20, 2020

Воспитанник «Пахтакора» с 2017 по 2019 год выступал за «Навбахор», а в 2018-м был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана.

Последним клубом Урунова был ташкетский «Локомотив», за который игрок провел 13 матчей в чемпионате Узбекистана и забил 1 гол.

Агаларов-младший, сын рекордсмена «Анжи» по проведенным за клуб матчам Руслана Агаларова, выступал за махачкалинский клуб с сезона-2016/17 — сначала в молодежной команде, затем был переведен в основную, в составе которой провел семь матчей в премьер-лиге.

На счету Гамида также 21 матч и девять забитых мячей за юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне Агаларов сыграл 15 матчей и забил пять мячей за «Анжи» в первенстве ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг»).