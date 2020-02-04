«Урал» сыграл вничью с «Чукаричками»

«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Чукаричками» — 1:1. В составе российской команды гол забил Андрей Егорычев.

Товарищеский матч

«Чукарички» — «Урал» — 1:1 (1:1)

Голы: Егорычев, 21 (0:1). Unknown, 37 (1:1).

«Урал»: Баклов, Поляков, Вилюш, Золотов, Фидлер (Бавин, 61), Кулаков, Димитров (Щербаков, 75), Егорычев, Погребняк (Шаболин, 61), Бикфалви, Кухарчик (Панюков, 61).

4 февраля. Лимассол. Стадион «Paraklisha».