"Урал" проведет сборы в Словении

"Урал" выйдет из отпуска 11 июня, в этот день уральская команда пройдет углубленное медицинское обследование, информирует официальный сайт клуба.

Первая тренировка пройдет в Екатеринбурге 12 июня, затем команда заедет в "Бажовию", а 15 числа в расписании "Урала" запланирован двусторонний матч против игроков команды "Урал-2".

17 июня футболисты "Урала" отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Команда будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля подопечные Дмитрия Парфенова вернутся в Екатеринбург.