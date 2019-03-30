20:21 | Футбол — РПЛ

"Урал" повторил антирекорд чемпионатов России

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Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов, открыв счет в матче 21-го тура премьер-лиги против "Урала", продлил серию встреч, в которых "шмели" пропускают голы.

Уральцы не могут сохранить ворота в неприкосновенности во всех играх текущего чемпионата. Команда Дмитрия Парфенова повторила худший результат в истории российского высшего дивизиона. В 2004 году вылетавший из премьер-лиги волгоградский "Ротор" впервые сыграл на "ноль" только в 22-м туре – против "Сатурна" (1:0). (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии без сухих матчей со старта сезона в чемпионатах России

Клуб

Сезон

Матчи

Ротор

2004

21

Урал

2018/19

21

Крылья Советов

2012/13

18

Факел

2000

15

Алания

2002

15

Анжи

2013/14

15

 

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