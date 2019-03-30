"Урал" повторил антирекорд чемпионатов России

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов, открыв счет в матче 21-го тура премьер-лиги против "Урала", продлил серию встреч, в которых "шмели" пропускают голы.

Уральцы не могут сохранить ворота в неприкосновенности во всех играх текущего чемпионата. Команда Дмитрия Парфенова повторила худший результат в истории российского высшего дивизиона. В 2004 году вылетавший из премьер-лиги волгоградский "Ротор" впервые сыграл на "ноль" только в 22-м туре – против "Сатурна" (1:0). (Кирилл Бурдаков)

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