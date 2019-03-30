"Урал" повторил антирекорд чемпионатов России

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов, открыв счет в матче 21-го тура премьер-лиги против "Урала", продлил серию встреч, в которых "шмели" пропускают голы.
Уральцы не могут сохранить ворота в неприкосновенности во всех играх текущего чемпионата. Команда Дмитрия Парфенова повторила худший результат в истории российского высшего дивизиона. В 2004 году вылетавший из премьер-лиги волгоградский "Ротор" впервые сыграл на "ноль" только в 22-м туре – против "Сатурна" (1:0). (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии без сухих матчей со старта сезона в чемпионатах России
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Ротор
|
2004
|
21
|
Урал
|
2018/19
|
21
|
Крылья Советов
|
2012/13
|
18
|
Факел
|
2000
|
15
|
Алания
|
2002
|
15
|
Анжи
|
2013/14
|
15
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