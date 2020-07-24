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«Урал» попрощался с Погребняком

12:06
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал".
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал".
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Форвард Павел Погребняк покидает «Урал» по истечении срока контракта с. В соцсетях клуба опубликовано обращение игрока.

«Прощаемся с Павлом Погребняком, — говорится в сообщении в Instagram клуба. — Паша покидает нашу команду по истечении срока действия контракта. От души благодарим его за самоотдачу на футбольном поле, профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и за пример, который он подавал молодым игрокам клуба!»

В завершившемся сезоне 33-летний Павел Погребняк провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDBLt1vKwOG/

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