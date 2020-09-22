«Урал» объявил о расставании с армянским защитником
15:26
«Урал» в соцсетях попрощался с защитником Вараздатом Арояном.
28-летний армянин переехал в российский клуб летом 2017 года. За это время Ароян в составе «Урала» провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.
?Вараздат Ароян покидает «Урал». Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.— ФК Урал (@FCURAL) September 22, 2020
Вато перешел в наш клуб летом 2017 года. В составе «Урала» он провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.
Мы желаем Арояну успешной карьеры и новых ярких побед! ?? pic.twitter.com/eIjLRmQvBa