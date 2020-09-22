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«Урал» объявил о расставании с армянским защитником

15:26
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«Урал» в соцсетях попрощался с защитником Вараздатом Арояном.

28-летний армянин переехал в российский клуб летом 2017 года. За это время Ароян в составе «Урала» провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.

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