«Урал» объявил о расставании с армянским защитником

«Урал» в соцсетях попрощался с защитником Вараздатом Арояном.

28-летний армянин переехал в российский клуб летом 2017 года. За это время Ароян в составе «Урала» провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.