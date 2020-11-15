«Урал» обыграл победителя третьего дивизиона
«Урал» победил «СтавропольАгроСоюз» в контрольном матче — 2:0. Голами отмтеились Даниэл Мишкич и Евгений Татаринов.
«СтавропольАгроСоюз» — чемпион Ставропольского края прошлого года и победитель третьего дивизиона чемпионата России нынешнего розыгрыша.
Контрольный матч
«Урал» (Екатеринбург) — «СтавропольАгроСоюз» (Ивановское) — 2:0 (1:0)
Голы: Мишкич, 17 (1:0). Татаринов, 60 (2:0).
«Урал»: Помазун (Годзюр, 46), Рыков (Иваньков, 46), Кузьмичев, Кулаков (Магомадов, 46), Евсеев, Бавин, Йовичич (Шаболин, 46), Калинин (Быковский, 46), Мишкич (Гусейнов, 46), Караев, Татаринов.
15 ноября. Железноводск. Стадион «Центральный».
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