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Сегодня, 13:51

«Урал» намерен расстаться с вратарем Щербицким и полузащитником Юшиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Екатеринбургский «Урал» планирует продать 27-летнего белорусского вратаря Дениса Щербицкого, сообщает Legalbet.

По информации источника, главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко также сомневается в нападающем Александре Юшине. Отмечается, что наставник дал понять футболисту, что он будет получать меньше игрового времени.

Щербицкий выступает за «Урал» с 21 июля 2023 года, контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча за екатеринбуржцев.

28-летний Юшин играет за клуб из Екатеринбурга с 12 января 2022 года. В нынешнем сезоне игрок сыграл за «Урал» 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/ural-nameren-rasstatsya-s-vrataryom-sherbitckim-i/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Джон Кордоба

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Спартак

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Локомотив

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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