«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодежного первенства
09:52
«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью (2:2) в матче 6-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Лев Толкачев и Ян Чижков. У самарцев по голу забили Егор Голенков и Владислав Тюрин.
Молодежные команды
6-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 2:2 (1:2)
Голы: Тюрин, 5 (0:1). Голенков, 28 (0:2). Толкачев, 40 (1:2). Чижков, 72 — с пенальти (2:2).
Удаление: Нестеров (Крылья Советов — мол.), 81.
Судья: Ануфриев (Россия).
17 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Боевая ничья 2:2 в матче молодёжных составов #УралКрылья ?— «Крылья Советов — М» (@fckssamara2) August 17, 2019
Наши парни устояли вдесятером и после пенальти ? pic.twitter.com/Su3y5abbB4