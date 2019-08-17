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«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодежного первенства

09:52
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«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью (2:2) в матче 6-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Лев Толкачев и Ян Чижков. У самарцев по голу забили Егор Голенков и Владислав Тюрин.

Молодежные команды

6-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 2:2 (1:2)

Голы: Тюрин, 5 (0:1). Голенков, 28 (0:2). Толкачев, 40 (1:2). Чижков, 72 — с пенальти (2:2).

Удаление: Нестеров (Крылья Советов — мол.), 81.

Судья: Ануфриев (Россия).

17 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».

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