«Урал» и «Чукарички» сыграют товарищеский матч
10:24
Сегодня «Урал» сыграет товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички», сообщает официальный сайт российской команды.
Матч пройдет на стадионе «Параклиша» в Лимасоле (Кипр). Начало в 18.00 по московскому времени.
«Урал» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 24 очка в 19 играх. Для команды этот матч станет вторым за последние три дня. Ранее уральцы сыграли вничью с «Араратом-Армения» (1:1).
Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-provedyot-kontrolnyj-match-s-fk-chukarichki20
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