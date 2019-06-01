Уникальное фото Карреры от его дочери. Массимо в хорошей форме

Дочь экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина поделилась фотографией отца. На ней итальянский специалист позирует без верхней части одежды с воздушным шаром вместо лица.

Итальянец возглавил "Спартак" после старта сезона-2016/17 и стал с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В октябре 2018 года специалист был отправлен в отставку и на данный момент остается без работы.

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