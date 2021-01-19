Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе на первом тренировочном сборе красно-белых в ОАЭ и высказался о переходе хавбека Йоррита Хендрикса из ПСВ.

— «Зенит» на сборах много работает с мячом, а у вас одна физика. С ума не сходите?

— У нас не только физика. Вчера у нас вообще был игровой день. Я думаю, первый сбор такой и должен быть, один день — бег, физика и тренажерка и во второй чисто работа с мячом.

— Летом из-за коронавируса не было нормальных сборов. Насколько это влияет на физику?

— После карантина у нас было две недели в Тарасовке. Конечно, этого недостаточно после на фоне того долгого перерыва. Но действительно последний хороший сбор был год назад в Абу-Даби. Тогда мы были в хорошем состоянии три-четыре игры после него. Это жизнь, не мы это все придумали. Сейчас наберем кондиции и будем в своей лучшей форме.

— Хендрикса взяли на вашу позицию. Не обидно?

— Хорошо, что взяли качественного игрока. Конкуренция — всегда хорошо, она способствует прогрессу, замечал это уже неоднократно. Мы с ним пообщались по футбольным делам и тренировкам. Все супер. Хорошо, когда в команде много квалифицированных игроков. Хендрикс — игрок с опытом, он выступал за ПСВ, это отличный клуб. Рад его приходу.

(Артем Калинин)