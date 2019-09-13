Умер многолетний фотограф «Спартака»

Умер Владимир Нечаев, который на протяжении многих лет работал клубным фотографом «Спартака».

Он занимал эту должность с 1997 по 2010 год. Ему было 65 лет.

— ФК «Спартак-Москва» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого светлого человека, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.