Умер многолетний фотограф «Спартака»
13:14
Умер Владимир Нечаев, который на протяжении многих лет работал клубным фотографом «Спартака».
Он занимал эту должность с 1997 по 2010 год. Ему было 65 лет.
— ФК «Спартак-Москва» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого светлого человека, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Умер Владимир Нечаев— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 13, 2019
Владимир Иванович на протяжении многих лет был рядом с командой, работая клубным фотографом. Он занимал эту должность с 1997 по 2010 год.
Ему было 65 лет. ФК «Спартак-Москва» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого светлого человека... pic.twitter.com/uJSttOSstV
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...