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Умер многолетний фотограф «Спартака»

13:14
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Умер Владимир Нечаев, который на протяжении многих лет работал клубным фотографом «Спартака».

Он занимал эту должность с 1997 по 2010 год. Ему было 65 лет.

— ФК «Спартак-Москва» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого светлого человека, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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