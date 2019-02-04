Умер бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Александров

Скончался бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Евгений Александров, сообщает официальный Твиттер московских армейцев.
- ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова, - говорится в сообщении. - Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10.30 в клинике МЕДСИ по адресу Пятницкое шоссе, 6-й км.
Евгению Александрову было 66 лет. Также он выступал за "Зарю" (Ногинск), СКА (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Кострома). Тренировал костромской "Спартак", работал тренером футбольной школы московского "Спартака".
#ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова. Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10:30 в клинике МЕДСИ по адресу Пятницкое шоссе, 6-й км.– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 февраля 2019 г.
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