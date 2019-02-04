Умер бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Александров

Скончался бывший защитник ЦСКА и "Локомотива" Евгений Александров, сообщает официальный Твиттер московских армейцев.

- ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова, - говорится в сообщении. - Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10.30 в клинике МЕДСИ по адресу Пятницкое шоссе, 6-й км.

Евгению Александрову было 66 лет. Также он выступал за "Зарю" (Ногинск), СКА (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Кострома). Тренировал костромской "Спартак", работал тренером футбольной школы московского "Спартака".