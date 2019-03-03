"Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты после поражения в матче с "Динамо"

"Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру после поражения от "Динамо" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Победный гол бело- голубые забили на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Ранее Газизов обещал болельщикам вернуть деньги за билеты в случае поражения уфимского клуба.

- Мне кажется, "Динамо" сегодня выглядело чуть лучше, было напористее, - цитирует ТАСС Газизова. - Футбол - он тем и интересен, что все непредсказуемо. Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе.