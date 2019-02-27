"Уфа" вернет болельщикам деньги, если не выиграет у "Динамо"

"Уфа" собирается вернуть болельщикам деньги за билеты в случае, если ей не удастся выиграть домашний матч 18-го тура РПЛ с "Динамо", сообщает ТАСС.

- В случае неудачного исхода матча с "Динамо" мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч, - цитирует ТАСС президента клуба Шамиля Газизова. - Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около 8-9 тысяч фанатов.

Газизов пояснил, что неудачным будет считаться исход, при котором уфимцы потеряют очки в этой встрече.

На данный момент, после 17 туров "Уфа" идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков. "Динамо" же набрало 20 очков в 17 играх, оно занимает 12-ю строчку.

Матч "Уфа" - "Динамо" пройдет в воскресенье, 3 марта. Начало встречи в 11:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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