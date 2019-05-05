"Крылья Советов" на своем поле упустили победу в матче 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1).

В составе самарского клуба отличился полузащитник Артем Тимофеев. Для 25-летнего хавбека этот гол стал первым в составе "Крыльев" и вторым в премьер-лиге в этом сезоне. В концовке встречи счет сравнял защитник уфимцев Йонуц Неделчару.

"Крылья", набрав 28 очков, остались на 13-м месте в турнирной таблице. "Уфа" располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 26 баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Уфа" – 1:1 (1:0)

Голы: Тимофеев, 12 (1:0). Неделчару, 90+3 (1:1).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Самарджич, Рохель, Полуяхтов, Зиньковский, Шишкин (Антон, 90+1), Тимофеев, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Корниленко (Яковлев, 16).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Круговой, Карп, Сысуев (Алиев, 76), Ванек (Бизяк, 76), Вомбергар, Игбун (Тилль, 67).

Предупреждения: Тимофеев, 20. Неделчару, 41. Самарджич, 81.

Судьи: Мешков (Дмитров). Жвакин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).

5 мая. Самара. Стадион "Самара Арена". 15836 зрителей.