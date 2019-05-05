"Крылья Советов" на своем поле упустили победу в матче 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1).
В составе самарского клуба отличился полузащитник Артем Тимофеев. Для 25-летнего хавбека этот гол стал первым в составе "Крыльев" и вторым в премьер-лиге в этом сезоне. В концовке встречи счет сравнял защитник уфимцев Йонуц Неделчару.
"Крылья", набрав 28 очков, остались на 13-м месте в турнирной таблице. "Уфа" располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 26 баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Уфа" – 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев, 12 (1:0). Неделчару, 90+3 (1:1).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Самарджич, Рохель, Полуяхтов, Зиньковский, Шишкин (Антон, 90+1), Тимофеев, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Корниленко (Яковлев, 16).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Круговой, Карп, Сысуев (Алиев, 76), Ванек (Бизяк, 76), Вомбергар, Игбун (Тилль, 67).
Предупреждения: Тимофеев, 20. Неделчару, 41. Самарджич, 81.
Судьи: Мешков (Дмитров). Жвакин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).
5 мая. Самара. Стадион "Самара Арена". 15836 зрителей.