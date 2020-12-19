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«Уфа» ушла в отпуск до 15 января

13:29

Игроки, тренеры и адиминистративный штаб «Уфы» отправились в отпуск, сообщает официальный Twitter клуба. Заново команда соберется 15 января 2021 года.

После 19 туров сезона-2020/21 уфимцы занимают предпоследнее место в таблице с 13 очками.

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