«Уфа» ушла в отпуск до 15 января

«Уфа» отправилась в отпуск ?



Завершился этот длинный сезон, который, можно сказать, начался еще 18 мая 2020 года. Футболисты, тренерский и административный штаб команды ушли в отпуск.



В следующий раз футбольный клуб «Уфа» соберется 15 января 2021 года. pic.twitter.com/uLp9QSFlOF