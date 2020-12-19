«Уфа» ушла в отпуск до 15 января
13:29
Игроки, тренеры и адиминистративный штаб «Уфы» отправились в отпуск, сообщает официальный Twitter клуба. Заново команда соберется 15 января 2021 года.
«Уфа» отправилась в отпуск ?— ФК УФА (@UfaFc) December 19, 2020
Завершился этот длинный сезон, который, можно сказать, начался еще 18 мая 2020 года. Футболисты, тренерский и административный штаб команды ушли в отпуск.
В следующий раз футбольный клуб «Уфа» соберется 15 января 2021 года. pic.twitter.com/uLp9QSFlOF
После 19 туров сезона-2020/21 уфимцы занимают предпоследнее место в таблице с 13 очками.
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