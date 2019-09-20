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«Уфа» — «Спартак»: Кутепов и Понсе выйдут с первых минут

16:25
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В матче 10-го тура чемпионата России «Уфа» принимает «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.

Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Тил, Бакаев, Шюррле, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гапонов, Ананидзе, Мельгарехо, С.Бакаев, Умяров, Крал, Руденко, Ларссон.

Уфа — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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