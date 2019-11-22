«Уфа» сменила клубный цвет

«Уфа» приняла решение провести ребрендинг клубных цветов. Основным стал фиолетовый оттенок, сообщает ProSportStory.

- Иногда смотришь на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: «Наш, не наш. Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает «Локомотив», — рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Мы — молодой клуб, у нас нет за плечами столетней истории проб и экспериментов. Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим, «зашло» — болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?»

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр