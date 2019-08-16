«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Ванеком

«Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

29-летний хавбек перешел в «Уфу» летом 2016 года, за этот период он провел в составе клуба 53 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ондржей Ванек покидает ФК «Уфа»



По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт.



Футбольный клуб «Уфа» благодарит Ондржея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/6rU07W6hGf — ФК УФА (@UfaFc) August 16, 2019

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