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«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Ванеком

16 августа 2019, 14:23
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«Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

29-летний хавбек перешел в «Уфу» летом 2016 года, за этот период он провел в составе клуба 53 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевых передачи.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/ondrzhej-vanek-pokidaet-fk-ufa

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