«Уфа» проиграла «Црвене Звезде» в Белеке
19:33
«Уфа» уступила «Црвене Звезде» в контрольном матче в турецком Белеке — 0:1.
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1 (0:1)
Гол: Милунович, 15.
«Уфа»: Беленов, Аликин (Сухов, 79), Никитин, Морозов (Лукьянов, 87), Данченко, Табидзе (Йокич, 46), Иванов (Андрич, 46), Кротов, Камилов (Фольмер, 52), Мрзляк, Голубев, Жамалетдинов.
25 января. Белек. Стадион «Калиста Спорт Центр».
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