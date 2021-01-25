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«Уфа» проиграла «Црвене Звезде» в Белеке

19:33
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«Уфа» уступила «Црвене Звезде» в контрольном матче в турецком Белеке — 0:1.

Товарищеский матч

«Уфа» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1 (0:1)

Гол: Милунович, 15.

«Уфа»: Беленов, Аликин (Сухов, 79), Никитин, Морозов (Лукьянов, 87), Данченко, Табидзе (Йокич, 46), Иванов (Андрич, 46), Кротов, Камилов (Фольмер, 52), Мрзляк, Голубев, Жамалетдинов.

25 января. Белек. Стадион «Калиста Спорт Центр».

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