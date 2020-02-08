«Уфа» продлила контракт с Кротовым на два года

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте.

Новый контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два года.

Кротов перешел в «Уфу» в августе 2015 года из «Спартака». За это время нападающий провел 106 матчей в составе клуба из Башкирии и забил 10 голов.

В текущем сезоне Кротов провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.