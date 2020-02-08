РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» продлила контракт с Кротовым на два года

12:55
Теги:

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте.

Новый контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два года.

Кротов перешел в «Уфу» в августе 2015 года из «Спартака». За это время нападающий провел 106 матчей в составе клуба из Башкирии и забил 10 голов.

В текущем сезоне Кротов провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-prodlil-kontrakt-s-vyacheslavom-krotovym-na-2-goda

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир