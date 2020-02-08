«Уфа» продлила контракт с Кротовым на два года
12:55
Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте.
Новый контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два года.
Кротов перешел в «Уфу» в августе 2015 года из «Спартака». За это время нападающий провел 106 матчей в составе клуба из Башкирии и забил 10 голов.
В текущем сезоне Кротов провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-prodlil-kontrakt-s-vyacheslavom-krotovym-na-2-goda
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