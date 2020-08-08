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«Уфа» представила альтернативную форму. На ней — соты с башкирским медом

22:27
Альтернативная форма «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Альтернативная форма «Уфы». Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» представила альтернативный комплект формы на сезон-2019/20. Вариант предложил титульный спонсор клуба. Комплекты формы содержат соты с медом и пчел.

Игровая форма &quot;Уфы&quot; на сезон-2020/21.«Уфа» представила четыре комплекта формы на новый сезон. Среди них нет красного

На официальном сайте клуба из столицы Башкирии пояснили, что основой послужила одна из визитных карточек республики — башкирский мед.

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на вопрос журналистов о секретах восстановления после трудных матчей говорил, что именно башкирский мед помогает быстро вернуться в форму после любых игр.

Накануне уфимцы представили основной комплект формы. Он выполнен в более лаконичном стиле и содержит принт, напоминающий Уральские горы. При этом в основном комплекте «Уфы» нет красных футболок.

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/ufa-predstavila-alternativnyj-variant-igrovoj-formy-2

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