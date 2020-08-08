«Уфа» представила альтернативную форму. На ней — соты с башкирским медом
«Уфа» представила альтернативный комплект формы на сезон-2019/20. Вариант предложил титульный спонсор клуба. Комплекты формы содержат соты с медом и пчел.
На официальном сайте клуба из столицы Башкирии пояснили, что основой послужила одна из визитных карточек республики — башкирский мед.
Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на вопрос журналистов о секретах восстановления после трудных матчей говорил, что именно башкирский мед помогает быстро вернуться в форму после любых игр.
Накануне уфимцы представили основной комплект формы. Он выполнен в более лаконичном стиле и содержит принт, напоминающий Уральские горы. При этом в основном комплекте «Уфы» нет красных футболок.
«Уфа» представила альтернативный вариант игровой формы— ФК УФА (@UfaFc) August 8, 2020
Титульный партнер ФК «Уфы» — БК BetBoom предложил альтернативный вариант основной формы на предстоящий сезон. https://t.co/TIUPb0kzia pic.twitter.com/tyMfY5LMlK
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/component/k2/ufa-predstavila-alternativnyj-variant-igrovoj-formy-2