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«Уфа» подготовила ответ Хачатурянцу

13:45
Игроки ФК «Уфа». Фото ФК «Уфа» Ответ «Уфы» главе судейского комитета РФС. Фото "СЭ" Ответ «Уфы» главе судейского комитета РФС. Фото "СЭ"
Игроки ФК «Уфа». Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» подготовила ответ главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу, который ранее назвал слова представителя клуба перебором.

23&nbsp;июня. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Судейская бригада встречи.«Вилков точно не будет проходить проверку на полиграфе!» Глава судейского комитета жестко ответил «Уфе»

Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».

«Уфа» обратилась к председателю ЭСК Ашоту Хачатурянцу с просьбой дать оценку по пяти эпизодам в матче 4 тура против «Ростова». В клубе считаю, что судья Михаил Вилков допустил ряд ошибок. (Севастиан Терлецкий)

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