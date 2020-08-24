«Уфа» подготовила ответ Хачатурянцу

«Уфа» подготовила ответ главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу, который ранее назвал слова представителя клуба перебором.

Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра».

«Уфа» обратилась к председателю ЭСК Ашоту Хачатурянцу с просьбой дать оценку по пяти эпизодам в матче 4 тура против «Ростова». В клубе считаю, что судья Михаил Вилков допустил ряд ошибок. (Севастиан Терлецкий)