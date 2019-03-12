"Уфа" подарит болельщикам билеты на матч с "Ростовом" в случае победы над "Ахматом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб подарит болельщикам билеты на следующий домашний матч в случае победы над "Ахматом" в рамках 20-го тура чемпионата России.

– В случае победы "Уфы" в матче с "Ахматом" мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с "Ростовом", - приводит пресс-служба клуба слова Газизова.

Это уже не первая подобная акция для болельщиков от уфимского клуба. Ранее клуб обещал компенсировать средства, потраченные на билеты на матч 18-го тура чемпионата России с "Динамо", в случае поражения от бело-голубых, и предоставить бесплатный проход на следующую игру.

Матч 20-го тура чемпионата России "Уфа" - "Ахмат" состоится 17 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

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