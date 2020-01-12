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«Уфа» отправилась на сбор на Кипр

08:20
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Футбольный клуб «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который состоится в Айя-Напе с 12 по 26 января, сообщает официальный сайт уфимцев.

В состав главной команды на кипрский сбор привлечены два футболиста «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.

С «Уфой» не отправился на сбор Данил Круговой, он будет восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе.

В рамках сбора команда сыграет два контрольных матча: 18 января — с венгерским «Уйпештом» и 25 января — с польским «Шленском».

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-otpravilsya-na-kipr-2

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