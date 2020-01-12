«Уфа» отправилась на сбор на Кипр

Футбольный клуб «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который состоится в Айя-Напе с 12 по 26 января, сообщает официальный сайт уфимцев.

В состав главной команды на кипрский сбор привлечены два футболиста «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.

С «Уфой» не отправился на сбор Данил Круговой, он будет восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе.

ФК «Уфа» отправился на Кипр!



В состав главной команды на кипрский сбор привлечены два игрока «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.



С ФК «Уфа» не отправился на сбор Данил Круговой, он будет восстанавливаться после травмы. https://t.co/x9A5AhoLBE pic.twitter.com/utw7Bz6sGq — ФК УФА (@UfaFc) January 12, 2020

В рамках сбора команда сыграет два контрольных матча: 18 января — с венгерским «Уйпештом» и 25 января — с польским «Шленском».