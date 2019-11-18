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«Уфа» обыграла «Локомотив»

14:54

«Уфа» в товарищеском матче обыграла «Локомотив» со счетом 2:0.

Встреча прошла в Сочи.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «Уфа» располагается на 10-й строчке.

Товарищеский матч

«Уфа» — «Локомотив» — 2:0 (0:0)

Голы: Кротов, 50 (1:0). Кротов, 76 (2:0).

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 65), Мурило, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Магкеев (Петухов, 73), Куликов, Коломейцев (Шмаков, 65), Рыбчинский, Тугарев (Иосифов, 80), Миранчук (Мухин, 46).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Пуцко, Алиев, Фольмер, Емельянов, Кротов, Вомбергар, Козлов.

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