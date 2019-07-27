"Уфа" – "Крылья Советов": Гацкан дебютирует за самарцев

Стали известны составы "Уфы" и "Крыльев Советов" на матч 3-го тура чемпионата России. Хозяева поля на данный момент не набрали ни одного очка, у самарцев – одна победа.

Отметим, что у "Крыльев" с первых минут на поле выйдет новичок команды, полузащитник Александр Гацкан, перешедший из "Ростова".

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи