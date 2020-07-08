Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (1:1) заявил, что не думал об уходе из клуба. Специалист принял красно-белых в октябре 2019 года. На днях в отставку был отправлен гендиректор Томас Цорн, который и приглашал Тедеско. Его должность займет Шамиль Газизов.

— Нет ли у вас у самого желания уехать? В более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом.

— Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь два шага вперед, а потом шаг назад. Я уже говорил, что футбол это бизнес, где все происходит быстро. Турнирная таблица еще позволяет достойно завершить чемпионат. Впереди четыре матча. (Дмитрий Зеленов)