РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уехать? Конечно, нет!» Тедеско — о своем будущем в «Спартаке»

8 июля 2020, 23:16
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (1:1) заявил, что не думал об уходе из клуба. Специалист принял красно-белых в октябре 2019 года. На днях в отставку был отправлен гендиректор Томас Цорн, который и приглашал Тедеско. Его должность займет Шамиль Газизов.

— Нет ли у вас у самого желания уехать? В более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом.

— Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь два шага вперед, а потом шаг назад. Я уже говорил, что футбол это бизнес, где все происходит быстро. Турнирная таблица еще позволяет достойно завершить чемпионат. Впереди четыре матча. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир