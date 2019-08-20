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УЕФА поздравил Жиркова с днем рождения

10:47
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УЕФА в Twitter поздравил с днем рождения защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Сегодня, 20 августа, игроку обороны сине-бело-голубых исполняется 36 лет.

Экс-защитник сборной России является 3-кратный чемпионом России, 5-кратным обладателем Кубка России, победителем Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы-2008. До «Зенита» выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

На клубном уровне футболист сыграл в 460 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 92 голевых передачи. За сборную России — в 88 играх, в которых забил 2 гола и 10 голевых передач.

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