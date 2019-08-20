УЕФА поздравил Жиркова с днем рождения
УЕФА в Twitter поздравил с днем рождения защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Сегодня, 20 августа, игроку обороны сине-бело-голубых исполняется 36 лет.
Экс-защитник сборной России является 3-кратный чемпионом России, 5-кратным обладателем Кубка России, победителем Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы-2008. До «Зенита» выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
На клубном уровне футболист сыграл в 460 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 92 голевых передачи. За сборную России — в 88 играх, в которых забил 2 гола и 10 голевых передач.
?? Поздравляем с 36-летием полузащитника @zenit_spb и бывшего игрока @TeamRussia Юрия Жиркова! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 20, 2019
?? 3-кратный чемпион России
?? 5-кратный обладатель Кубка России
?? победитель Кубка УЕФА
?? бронзовый призер ЕВРО-2008
?? чемпион Англии#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lKVXWTRBK3