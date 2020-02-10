РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

УЕФА поздравил Зазу Джанашию с днем рождения

12:42
Теги:

Русскоязычный Twitter УЕФА поздравил с днем рождения бывшего форварда «Локомотива» Зазу Джанашию. Сегодня ему исполнилось 44 года.

— Поздравляем с 44-летием легенду «Локомотива» Зазу Джанашию! — говорится в сообщении. — Вспоминаем гол грузинского форварда «Штутгарту» в 1998-м!

Заза Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В 194 матчах за «Локо» он забил 51 мяч. Четыре раза выигрывал Кубок России, трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз — бронзовым призером. Дважды доходил с командой до полуфинала Кубка обладателей кубков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир