УЕФА поздравил Кержакова с днем рождения
11:43
УЕФА в соцсетях организации поздравил бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова с днем рождения. 27 ноября ему исполняется 38 лет.
Европейский футбольный союз напомнил, что форвард является лучшим бомбардиров в истории «Зенита» (161 мяч во всех турнирах) и сборной России (30 голов).
? Поздравляем с 38-летием лучшего бомбардира в истории «Зенита» и сборной России Александра Кержакова! ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 27, 2020
? И вспоминаем его роскошный хет-трик в матче с «Андерлехтом» ?@zenit_spb | #ЛигаЧемпионов | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/8RRyglYdmp
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