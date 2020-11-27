УЕФА поздравил Кержакова с днем рождения

УЕФА в соцсетях организации поздравил бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова с днем рождения. 27 ноября ему исполняется 38 лет.

Европейский футбольный союз напомнил, что форвард является лучшим бомбардиров в истории «Зенита» (161 мяч во всех турнирах) и сборной России (30 голов).