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УЕФА поздравил Кержакова с днем рождения

11:43
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УЕФА в соцсетях организации поздравил бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова с днем рождения. 27 ноября ему исполняется 38 лет.

Европейский футбольный союз напомнил, что форвард является лучшим бомбардиров в истории «Зенита» (161 мяч во всех турнирах) и сборной России (30 голов).

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