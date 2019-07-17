УЕФА отклонил просьбу РФС о досрочном обучении Мусаева на лицензию Pro

УЕФА отклонил ходатайство РФС о возможности досрочного обучения главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на лицензию категории Pro. Во вторник УЕФА оштрафовал кубанцев на 50 тысяч евро за нарушение принципов работы главного тренера. 35-летний специалист не сможет возглавлять "Краснодар" в еврокубках сезона-2019/20.

В июне Мусаев сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А.

- Мурад Мусаев закончил обучение на лицензию A 6 июня, и по всем регламентным нормам он должен отработать год на этом уровне, чтобы потом поступить на обучение для получения лицензии Pro, - цитирует ТАСС гендиректора Академии тренерского мастерства Андрея Лексакова. - Он проработает и в июне 2020 года поступит на обучение на эту лицензию. Со стороны Российского футбольного союза были попытки того, чтобы Мусаев начал раньше, РФС пытался поставить вопрос об индивидуальном обучении Мусаева, принимая во внимание его тренерский путь и карьеру за 12 лет. Комиссия УЕФА не разрешила этого, он будет учиться в соответствии с регламентными нормами организации.