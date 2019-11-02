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Уциев отправился в Германию на лечение и реабилитацию

13:09
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев отправился в Германию на лечение и реабилитацию, информирует пресс-служба клуба. В матче 14-го тура с «Арсеналом» защитник почувствовал дискомфорт в области левой приводящей мышцы бедра, матч доиграл через боль. Oбследование выявило у Уциева воспаление левой приводящей мышцы бедра, симфизит.

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