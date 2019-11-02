Защитник «Ахмата» Ризван Уциев отправился в Германию на лечение и реабилитацию, информирует пресс-служба клуба. В матче 14-го тура с «Арсеналом» защитник почувствовал дискомфорт в области левой приводящей мышцы бедра, матч доиграл через боль. Oбследование выявило у Уциева воспаление левой приводящей мышцы бедра, симфизит.

Ризван Уциев отправился в Германию на лечение и реабилитацию. В матче 14-го тура с «Арсеналом» защитник почувствовал дискомфорт в области левой приводящей мышцы бедра, матч доиграл через боль.

Oбследование выявило у Уциева воспаление левой приводящей мышцы бедра, симфизит. pic.twitter.com/wlaxzSDTr9 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 2, 2019