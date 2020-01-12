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У «Зенита» начался заключительный день медосмотра

10:20
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Игрокам «Зенита» сегодня предстоит заключительный день зимнего медосмотра. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В соцсети опубликованы фото Себастьяна Дриусси и Магомеда Оздоева, которые проходят обследование.

«Зенит» является лидером чемпионата России после первой части сезона. Сине-бело-голубые набрали 45 очков в 19 играх. У идущего вторым «Краснодара» на десять очков меньше.

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