У «Зенита» начался заключительный день медосмотра

Игрокам «Зенита» сегодня предстоит заключительный день зимнего медосмотра. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В соцсети опубликованы фото Себастьяна Дриусси и Магомеда Оздоева, которые проходят обследование.

«Зенит» является лидером чемпионата России после первой части сезона. Сине-бело-голубые набрали 45 очков в 19 играх. У идущего вторым «Краснодара» на десять очков меньше.