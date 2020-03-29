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У защитника «Спартака» Ильи Кутепова родилась дочь

13:15
Илья и Диана Кутеповы. Фото ego-zhena.ru.
Илья и Диана Кутеповы. Фото ego-zhena.ru.
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов стал отцом, сообщает официальный Twitter красно-белых. У него родилась дочь.

— У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София, говорится в сообщении. — ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной!

У 26-летнего Ильи Кутепова и его супруги Дианы уже есть сын, который родился в 2016 году. Пара вступила в брак, когда футболисту было 18 лет.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1244204185610072065

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