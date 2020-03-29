У защитника «Спартака» Ильи Кутепова родилась дочь

Защитник «Спартака» Илья Кутепов стал отцом, сообщает официальный Twitter красно-белых. У него родилась дочь.

? У Ильи Кутепова родилась дочь!



Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София.



ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной! ? pic.twitter.com/zIYMdT5mEk — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 29, 2020

— У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София, говорится в сообщении. — ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной!

У 26-летнего Ильи Кутепова и его супруги Дианы уже есть сын, который родился в 2016 году. Пара вступила в брак, когда футболисту было 18 лет.