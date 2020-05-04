Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем «футбольном алфавите» дошел до буквы «У». На нее специалист назвал город, в котором он сейчас работает — Уфу.

«У в моем алфавите — Уфа. Не знал, написать с кавычками или без. Решил без. Потому что в Уфе есть ФК «Уфа» и много всего другого, — написал Евсеев в Instagram. — Стараюсь больше узнать о городе, о его истории, о людях. В том числе чтобы лучше понимать, чего ждут здесь от команды. Дело не только в результатах. За них не стыдно, но хочется чтобы футбол и клуб становились популярнее в городе, в стране. И пусть мы сейчас играем точно не ниже своих возможностей, надо ставить задачи, которые помогут «Уфе» двигаться вперед. А главное — соответствовать им.

Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть свое лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в премьер-лиге. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города.

Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало".