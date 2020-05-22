У «Спартака» неплохие шансы на еврокубки. Мнение Александра Панова

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», поделился мнением о шансах москвичей попасть в еврокубки. В турнирной таблице РПЛ они занимает восьмое место, а в полуфинале Кубка России встретятся с питерцами.

— Считаю, что у нас есть неплохие шансы на то, чтобы и до пятого места в чемпионате дотянуться, но для этого надо исключить ошибки, — цитирует Панова «Спорт уик-энд». — Сейчас вопрос — где будет проводиться полуфинал Кубка. Мне понятно желание «Зенита» играть дома со «Спартаком», потому что питерцы чаще играли на выезде в этом розыгрыше. Но, с другой стороны, сейчас практически все равно, где играть, хоть на нейтральном поле. Болельщиков-то ведь все равно на трибунах не будет. Никакой поддержки фанаты не окажут ни нам, ни «Зениту». Так что команды в одинаковых условиях.

В Питере во время матчей со «Спартаком» футболистам всегда обеспечена горячая поддержка, но в полуфинале её не будет. А ведь благодаря этому фактору «Зенит» часто одерживает победы, за счет яростной поддержки зрителей. В регламенте не прописано, за счет чего должен быть определен хозяин матча, это упущение людей, которые этот регламент писали. Это чиновники виноваты, теперь они должны исправить положение.

— И как все-таки надо поступить?

— Со зрителями ажиотаж матч вызвал бы и в Питере, и в Москве. Все бы хотели увидеть такую игру. Если бы «Спартак» играл дома со зрителями, то «Зенит» почувствовал себя ущемленным, матч-то принципиальный. Что теперь делать? Думаю, скорее всего, будет брошен жребий. Но, согласитесь, жребий бросать — это детский сад какой-то. Надо было четко составлять регламент. В любом случае теперь один из клубов останется недовольным.