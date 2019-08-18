У Новосельцева и Кейру родился сын. Родители находятся в процессе развода

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру стала мамой. У нее родился сын. Ее муж — защитник ФК «Сочи» Иван Новосельцев. Сейчас у них продолжается бракоразводный процесс.

— Я стала мамой, — написала Кейру в Instagram. — Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью. Человек родился! Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света. Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щечки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, все такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью.

Новосельцев и Кейру поженились в октябре 2015 года. Последнее заседание по бракоразводному процессу состоялась 7 августа нынешнего года.

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