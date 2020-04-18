«У него спина больная». Аршавин сомневается, что Погребняк побил рекорд Роналду
00:16
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин с юмором прокомментировал видео экс-партнера по национальной команде и «Зениту» Павла Погребняка. Форвард «Урала» принял участие в челлендже Криштиану Роналду по выполнению сгибаний на скорость. Роналду сделал 142 за 45 секунд, Погребняк смог сделать 143.
— Мне кажется, он ускорил. Маша ему все смонтировала. Читер, конечно, читер! — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — Он не такой быстрый просто. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд. И потом у него спина больная. Он потом не разогнулся, надо было его после этого показывать.
? Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano ?? pic.twitter.com/AF1KR2yTWP— ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020