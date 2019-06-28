У Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья футболиста, находящегося в колонии.

– На сегодняшний день у Александра обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже, – цитируют "РИА Новости" Стукалову.

– Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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